Die Corona-Krise stellt Rheinland-Pfalz vor gewaltige Herausforderungen. Um die Wirtschaft zu stärken, will die Landesregierung im In- und Ausland die Werbetrommel für den Standort Rheinland-Pfalz rühren. Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) stellt am Montag eine dafür neu entwickelte Standortmarke in Mainz vor.

Rheinland-Pfalz ist nach Angaben der Landesregierung eines der exportstärksten Bundesländer. Grundpfeiler sind die Nutzfahrzeugindustrie, die Metall- und Keramikbranche sowie die Chemie- und Pharmaindustrie mit Weltkonzernen wie BASF und Boehringer Ingelheim.