Mainz (dpa/lrs) - Mit der bereits zehnten Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hat die Landesregierung den Rahmen für das Alltagsleben in Rheinland-Pfalz neu abgesteckt. Die am Freitag veröffentlichte Verordnung hält die jüngsten Lockerungen fest und macht klare Vorgaben zu Abstandsgebot, Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen.

Wieder erlaubt sind künftig Veranstaltungen im Freien mit höchstens 350 gleichzeitig anwesenden Menschen unter

Beachtung der notwendigen Schutzmaßnahmen - bisher lag diese Höchstgrenze bei 250 Personen. In geschlossenen Räumen dürfen bis zu 150 Menschen gleichzeitig anwesend sein. Dabei gilt unter anderem eine Pflicht zur Erfassung der Kontakte. «Die

Maskenpflicht ... entfällt am Platz», heißt es in der Verordnung.

Zu den Kontaktbeschränkungen gilt der Grundsatz: «Jede Person wird angehalten, nähere und längere Kontakte zu anderen Personen auf ein Minimum zu reduzieren und den Kreis der Personen, zu denen nähere oder längere Kontakte bestehen, möglichst konstant zu lassen.» Zulässig sind Zusammenkünfte bis zu zehn Menschen oder von Angehörigen zweier Hausstände.

Weiterhin untersagt ist die Öffnung von Clubs und Diskotheken sowie von Bordellen. Auch Volksfeste sind nicht zugelassen.

Bei der Einreise aus Ländern, die als Risikogebiet eingestuft sind gilt eine Quarantäne-Pflicht: Diese Einreisenden «sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern». Bislang galt diese Regelung für alle Einreisen aus Ländern außerhalb der EU.

Die Verordnung des Gesundheitsministeriums tritt am kommenden Mittwoch (24. Juni) in Kraft und gilt bis Ende August.