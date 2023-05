Der Naturschutz in Rheinland-Pfalz soll eine neue Struktur bekommen. Künftig sollen flächendeckend im Land Naturschutzstationen entstehen - nach bisherigen Vorstellungen eine für zwei bis drei Landkreise - und dann Akteure von vor Ort aus Naturschutz und Landwirtschaft sowie von Kommunen zusammenbringen, wie Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) am Montag in Mainz erklärte.

Mainz (dpa/lrs) - Das Konzept für die Stationen soll das bisherige System des Naturschutzmanagements und der Biotopbetreuung ablösen. Erstellt wird das Konzept bis Ende 2025 vom Deutschen Verband für Landschaftspflege (DVL). Der DVL soll Stationen künftig auch im Bemühen um Fördergelder etwa von EU und Bund unterstützen. Ersten Modellstationen sollen 2024 und 2025 an den Start gehen. Ministerin Eder sprach von der größten strukturellen Veränderung im Naturschutz der vergangenen Jahrzehnte.