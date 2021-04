Rechtssichere Beförderungen verspricht Anne Spiegel (Grüne) als neue Umweltministerin zwei Monate vor der Landtagswahl. Die Fehler der Vorgänger soll Staatssekretär Ulrich Kleemann aufarbeiten. Worauf E-Auto-Besitzer noch im ersten Quartal hoffen können.

Seit elf Tagen ist Anne Spiegel rheinland-pfälzische Umweltministerin – neben ihrem Amt als Integrationsministerin. Etwas mehr als 60 Tage sind es bis zur Landtagswahl am 14. März, bei der die 40-Jährige, die mit Mann und vier Kindern in Speyer wohnt, als Spitzenkandidatin der Grünen antritt. Viele Rollen vereint Spiegel in dieser Wahlkampfzeit auf sich. Am Montag stellte sie zusammen mit dem neuen Umweltstaatssekretär Ulrich Kleemann (65) vor, was sie im Umweltministerium bis zum Ende der Legislaturperiode vorhaben.

Spiegel hält sich bei Zukunftsplänen bedeckt

Ob sie in einer neuen Regierung den Sessel in diesem „Schlüsselressort“ oder „Lebensministerium“, wie Spiegel das Haus bezeichnet, besetzen will, ließ sie offen. Darüber werde der Wahlausgang entscheiden und auch, ob und wie es in einer Regierungskoalition weitergeht, sagte Spiegel. „Was ab dem 18. Mai passiert, diese Frage stand und steht nicht für mich im Vordergrund.“

Doch zunächst ist Vergangenheitsbewältigung angesagt: „Bei Beförderungen setzen wir auf einen kompletten Neustart“, kündigte Spiegel an. Alle Beförderungsmöglichkeiten werden ausgeschrieben und allen werde ein rechtskonformes Beurteilungsverfahren zugrunde gelegt. Die am 18. Mai anstehenden Möglichkeiten seien bereits ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist laufe bis 25. Januar, sagte Kleemann. Beurteilt werde nach einer bereits bestehenden Dienstvereinbarung, die bisher allerdings nicht regelmäßig angewendet worden sei. Zusammen mit dem Staatsrechtler Joachim Wieland aus Speyer werde das System für die Zukunft aufgestellt.

Staatssekretär will „tief in die Akten schauen“

„Ich werde die Vergangenheit sehr gründlich und schonungslos aufarbeiten, dabei werde ich tief die Akten schauen“, sagte Kleemann, der zuletzt acht Jahre die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord in Koblenz geleitet hat. Im Gegensatz zu Spiegel äußert er sich klar zu seinen Zukunftsplänen: Nach dem 18. Mai werde er in den Altersruhestand gehen.

Die Vorgänger von Spiegel und Kleemann, Umweltministerin Ulrike Höfken und Staatssekretär Thomas Griese (beide Grüne) waren wegen der Beförderungsaffäre vorzeitig zum Jahresende aus ihren Ämtern geschieden. Im September hatte das Oberverwaltungsgericht Koblenz dem Ministerium bescheinigt, bei Beförderungen willkürlich statt nach Beamtenrecht vorgegangen zu sein. Dem Urteil lag eine erfolgreiche Klage einer Beamtin zugrunde, die sich zu Unrecht bei einer Beförderung übergangen sah. In der Folge des Urteils wurde deutlich, dass bereits seit Jahren Beförderungsstellen nicht systematisch ausgeschrieben worden sind und dass es an formalen Beurteilungen für die Mitarbeiter fehlte.

Neues Urteil eine Hypothek für Spiegel?

Auf die Frage, ob ein anderes Urteil des Oberverwaltungsgerichts zu einer Stellenbesetzung im Integrationsministerium eine Hypothek für ihr neues Amt sei, sagte Spiegel, die Fälle könne man nicht vergleichen. In ihrem Haus habe es sich um eine Einzelfallentscheidung gehandelt. Vergangene Woche hatten die Koblenzer Richter der Konkurrentenklage einer Beamtin aus formellen Gründen stattgegeben, weil bei einer Stellenbesetzung im zweiten Anlauf der Personalrat nicht einbezogen worden sei.

Dieses Urteil habe keine Rolle gespielt bei einer virtuellen Konferenz mit Mitarbeitern am Montag, sagte Spiegel. Dort sei es mehr um die Ausweitung von Homeoffice gegangen, sagte Spiegel. Sie wolle das Umweltministerium mit den mehr als 300 Beschäftigten familienfreundlicher machen.

Vier Millionen Euro für E-Auto-Programm

Inhaltlich kündigte die Ministerin noch für das erste Quartal 2021 ein Programm an, aus dem es einen Zuschuss von 500 Euro für eine Wanddose zum Laden des Elektroautos gibt, wenn Hausbesitzer diese zusammen mit einer Solaranlage und einem förderfähigen Stromspeicher installieren. Das Programm soll noch im ersten Quartal 2021 starten. Vier Millionen Euro sollen zusätzlich zu den bisher fünf Millionen für das Solarspeicher-Programm zur Verfügung gestellt werden. Seit Herbst 2019 seien bereits 4290 Anträge für Solarspeicher eingegangen.

Für klimaneutrale Gebäude soll es ab Sommer 2021 einen Bonus geben, ein weiteres Programm mit dem Namen „Stadt- und Dorfgrün“ soll zum Beispiel Anreize zur Fassadenbegrünung setzen.