Der FSV Mainz 05 hat mit zwei Siegen aus drei Spielen einen gelungenen Saisonstart hingelegt. Daran wollen die Rheinhessen nach der Länderspielpause in Hoffenheim anknüpfen. Helfen könnte dabei ein Neuzugang.

So viel Auswahl im Sturm hatte Bo Svensson noch vor keinem der bisherigen Saisonspiele. Für die Bundesligapartie bei der TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) stehen dem Trainer des FSV Mainz 05 nach der Verpflichtung seines dänischen Landsmanns Marcus Ingvartsen gleich vier nominelle Angreifer zur Verfügung. Der vom Ligarivalen 1. FC Union Berlin ausgeliehene Neuzugang trainiert allerdings erst seit Mittwoch mit der Mannschaft, weshalb Svensson noch nicht von einer Integration ins Team sprechen mochte. „Aber ich habe einen guten Eindruck von Marcus", sagte Svensson am Donnerstag.



Körperlich sei der 25-Jährige in einer sehr guten Verfassung. „Er hat die ersten beiden Spiele für Union Berlin von Beginn an auf dem Platz gestanden, er ist topfit“, betonte Svensson. Zwar müsse der neue Mann, der in Berlin in der Regel auf der Achterposition eingesetzt wurde, sich noch an andere Abläufe gewöhnen. „Aber er ist ein guter Fußballer und ein cleverer Junge. Ich glaube nicht, dass die Anpassung lange dauern wird. Für Samstag ist er eine klare Option.“

Da auch von allen anderen Profis, die in den vergangenen Tagen mit ihren Nationalmannschaften unterwegs waren, positive Rückmeldungen hinsichtlich ihrer physischen Verfassung kamen, kann Svensson mit Ausnahme des an der Leiste verletzten Aarón voraussichtlich auf alle Spieler zurückgreifen. Auch auf Ádám Szalai.

Der Kapitän der ungarischen Auswahl war zwar in der Vorwoche positiv auf Corona getestet worden. Doch anscheinend handelte es sich um ein falsches Ergebnis. Seitdem waren nach Vereinsangaben drei Tests negativ. Szalai spielte am vergangenen Mittwoch schon wieder für Ungarn und erzielte beim 2:1 gegen Gibraltar ein Tor.

Aufgrund der Abstinenz vieler Nationalspieler war Svensson mit der ersten Trainingswoche während der Länderspielpause unzufrieden. „Wir haben unter unseren Möglichkeiten trainiert und gespielt“, sagte er mit Blick auf die schwache Leistung beim 0:0 im Test gegen den Zweitligisten Karlsruher SC. „Aber unser Spiel lebt von der Intensität, und die immer trainieren zu wollen, ist nicht einfach, wenn wir kein Punktspiel haben.“

Der wichtige 2:1-Sieg in Sinsheim in der vorigen Rückrunde spiele in der Vorbereitung auf das erneute Aufeinandertreffen keine Rolle, sagte Svensson. „Wir fokussieren uns auf die Spiele aus dieser Saison. Dass die Hoffenheimer viel spielerische Klasse mitbringen, ist klar. Allerdings sind sie einen Tick aggressiver, und ihre Geschwindigkeit ist noch einmal höher geworden. Das macht unsere Aufgabe nicht einfacher.“