Die Corona-Pandemie hat die Folgen des Strukturwandels verschärft. Das Saarland will jetzt mit neuen Instrumenten gegensteuern. Unter anderem, indem es sich finanziell an Unternehmen mit Problemen beteiligt.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Mit einer Reihe neuer Instrumente will das Saarland die Folgen des Strukturwandels auffangen und Mitarbeitern und Unternehmen neue Perspektiven geben. Laut Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) stünden bereits 40 Millionen Euro für einen Beteiligungsfonds des Landes bereit, mit denen man insgesamt ein Volumen von 200 Millionen Euro zur Verfügung stellen könne. «Ich glaube, das ist ein ganz kluges Instrument, mit dem wir wirklich einen großen Hebel entfalten können«, sagte sie am Montag in Saarbrücken. Man habe damit «eine Konstruktion, die es in der Republik nicht ganz so oft gibt».

Das Engagement des Landes werde allerdings an ein paar Bedingungen geknüpft: So werde man sich nur an Unternehmen beteiligen, die auch eine positive Fortführungsprognose hätten, die über eine Mitarbeitervertretung verfügen und die die Hilfe auch wollen. «Wir sind unterstützend tätig, wo man es wünscht, aber wir machen keine Zwangsverstaatlichung», so die Ministerin. Ihr Ziel sei es, zu verhindern, "dass Heuschrecken, die übers Land ziehen und gute Unternehmen, die nur zwischenzeitlich in Schwierigkeiten geraten sind, kaufen, dann das Tafelsilber verhökern und am Ende bleibt nichts anderes außer einer Hülle und den zukünftigen Arbeitslosen übrig.»

Große Hoffnungen setzt die Wirtschaftsministerin auch in eine Transformationsgesellschaft, die im Sinne «kommunizierender Röhren» funktionieren soll. Dabei sollen Arbeitnehmer eines Betriebes, in dem ein Jobabbau unvermeidbar sei, möglichst schnell und ohne großen Bruch wieder an einer anderen Stelle eingesetzt werden können. Das Land, das bei der Vermittlung unter den Partnern helfe und eine Querschnittaufgabe übernehme, habe dafür bereits 500 000 Euro im Nachtragshaushalt bereitgestellt. Dies zeige laut Rehlinger, dass es sich um keinen «Marketing-Gag» handle, sondern man diese Idee wirklich ans Laufen bringen wolle. Unterstützung erhofft sie sich zudem vom Bundesarbeitsministerium.

Zwar sei der Strukturwandel eine Riesen-Herausforderung und durch die Corona-Pandemie nicht kleiner geworden, gleichwohl halte sie diese Aufgabe «nach wie vor für gestaltbar und auch lösbar».

Unabhängig von einer möglichen zweiten Infektionswelle und aller bisherigen Hilfsmaßnahmen steht für die Wirtschaftsministerin schon außer Frage, dass im Herbst ein zweites Hilfspaket des Bundes für besonders betroffene Branchen wie Gastronomie, Veranstaltungsbranche und Reisebüros erforderlich sei. «Sonst weiß ich nicht, wie wir in diesen Bereichen über den Herbst und Winter ins neue Jahr hineinkommen wollen.»

Auch den Tourismus will das Saarland jetzt stärker fördern und zugleich die kommunalen Haushalte entlasten. So sollen die Kommunen künftig bei Projekten zur Förderung der öffentlichen touristischen Infrastruktur nur noch einen Eigenanteil von 5 statt bislang 30 Prozent aufbringen. Das Land werde seinen Anteil von 70 auf 95 Prozent erhöhen, so Rehlinger, eine entsprechende Ministerratsvorlage werde gerade abgestimmt.

Die Regelung soll rückwirkend für Projekte nach dem 1. März 2020 gelten und bis zum Jahresende 2023 befristet sein. Tourismus sei kein unbedeutendes Nischen-Thema mehr, sondern habe großes Potenzial mit mittlerweile 33 000 Beschäftigten. «Ich möchte, dass das nicht ins Stocken gerät - auch nicht durch Corona oder andere Fragen des Strukturwandels.» Mit der neuen Regelung wolle das Saarland sicherstellen, dass sowohl neu geplante aber auch schon beantragte und noch nicht beschiedene Vorhaben jetzt nicht auf Eis gelegt werden.