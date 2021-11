Saarbrücken (dpa/lrs) - Im saarländischen Landtag hat sich am Mittwoch die neue Fraktion Saar-Linke gegründet. Ihr gehören als Fraktionsvorsitzende Barbara Spaniol sowie als Stellvertreterin und parlamentarische Geschäftsführerin Dagmar Ensch-Engel an, wie der Landtag des Saarlandes am Mittwoch mitteilte. Spaniol habe ihr bisheriges Amt als Landtagsvizepräsidentin mit sofortiger Wirkung niedergelegt, da dies mit dem Fraktionsvorsitz nicht vereinbar sei.

Die langjährige Landtagsabgeordnete Spaniol hatte den Schritt am Dienstag bereits angekündigt. Sie war vergangene Woche aus der Linksfraktion ausgeschlossen worden, da die Linksfraktion mit ihr keine «Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit» mehr gesehen hatte. Hintergrund ist ein parteiinterner Streit bei den saarländischen Linken.

Die Linksfraktion unter dem Vorsitzenden Oskar Lafontaine zählt jetzt noch fünf Abgeordnete. Nach der Landtagswahl 2017 hatte sie sieben Mitglieder. Ensch-Engel hatte in 2018 im Streit die Linksfraktion verlassen und war seitdem fraktionslose Abgeordnete im Landtag. Spaniol ist auch stellvertretende Parteivorsitzende der Linken im Saarland.

