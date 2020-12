Mainz (dpa/lrs) - Der neue Monat beginnt für die Rheinland-Pfälzer mit neuen Einschränkungen: Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie treten heute weitere Maßnahmen in Kraft. So sollen private Zusammenkünfte auf den eigenen und einen weiteren Hausstand bei insgesamt maximal fünf Menschen beschränkt werden. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgerechnet. Zudem gilt eine erweiterte Maskenpflicht im Freien an Orten, an denen sich Menschen auf engem Raum begegnen. Auch am Arbeitsplatz gibt es eine Maskenpflicht, wenn kein Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden kann.

In Alten- und Pflegeheimen werden die Besuchsregeln strenger. In größeren Geschäften wird die Zahl der Kunden stärker begrenzt. Der seit November verordnete Teil-Lockdown mit geschlossenen Restaurants, Fitnessstudios und Kultureinrichtungen wird fortgesetzt. Die 13. Corona-Bekämpfungsverordnung gilt zunächst bis kurz vor Weihnachten (einschließlich 20. Dezember).

Mitte Dezember soll dann über eine neue Corona-Verordnung mit konkreten Regeln für die Zeit über die Weihnachtsfeiertage bis nach Silvester entschieden werde. Geplant ist, vom 23. Dezember bis zum 1. Januar Treffen eines Haushaltes mit haushaltsfremden Familienmitgliedern oder haushaltsfremden Menschen bis zu zehn Personen zu erlauben. Auch dabei sollen Kinder bis 14 Jahre nicht mitzählen.