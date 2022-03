Fragen und Antworten: Ab Freitag gelten mit der neuen Corona-Verordnung weitere Lockerungen. Diese hat der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Mittwoch vorgestellt. Schüler brauchen bald keine Maske mehr am Platz, Ungeimpfte dürfen wieder in Restaurants und ins Bordell, auch Discos öffnen. Eine Übersicht.

Rheinland-Pfalz will einen großen Schritt Richtung Normalität gehen. Das sagte Gesundheitsminister Hoch am Mittwoch in Mainz bei der Vorstellung der 31. Corona-Bekämpfungsverordnung, die ab Freitag gilt. Angesichts sinkender Infektionszahlen nannte der Minister den Schritt „mutig, aber nicht übermütig“. Ein Großteil des gesellschaftlichen Lebens steht dann auch Ungeimpften wieder offen – mit Test. Nur die Maßnahmen in Altenheimen und Kliniken bleiben unverändert.

Was ist neu bei der Maskenpflicht?

Generell gilt: Immer wenn der Impfstatus oder ein Test kontrolliert werden, kann die Maske wegfallen – sie wird jedoch weiterhin empfohlen. Beim Einkaufen oder in Behörden bleibt die Maske aber Pflicht.

Was gilt in der Gastronomie?

Neben Geimpften und Genesenen haben auch Ungeimpfte (mit einem negativen Corona-Test) wieder Zutritt zum Restaurant und ins Hotel. Es gilt die 3G- statt bisher 2G-plus-Regel. Es wird auch nicht mehr zwischen Innen- und Außengastronomie unterschieden. Die Maskenpflicht entfällt, sie gilt nur noch beim Abholen von Speisen.

Was bedeutet das im Sport, im Kulturbereich und in Freizeitanlagen?

Außen und innen gilt jetzt auch wieder 3G – ebenso in Schwimmbädern, Thermen und Saunen. Die Begrenzung auf die Hälfte der üblichen Besucherhöchstzahl fällt weg. Gleiches gilt auch für Freizeitparks und Zoos. 3G gilt auch für Museen, Theater, Kinos und die Laienkultur. 3G greift bei bis zu 2000 Teilnehmern, darüber hinaus 2G. Wenn keine festen Plätze eingenommen werden, ist die Maske ab 250 Personen Pflicht.

Wie kommt man zum Friseur oder ins Bordell?

Bei der Prostitution ist der Zutritt wieder mit 3G (vorher 2G plus) möglich. Auch für körpernahe Dienstleistungen wie Haare schneiden gilt wieder 3G. Kunde und Friseur müssen Masken tragen, wenn es möglich ist.

Was ist erstmals wieder offen?

Clubs und Diskotheken dürfen seit 23. Dezember erstmals wieder öffnen. Aber nur unter der 2G-plus-Regel. Danach sind nur vollständig Geimpfte oder Genesene zugelassen, die zusätzlich ein negatives Testergebnis vorlegen können. Von der Testpflicht ausgenommen sind „Geboosterte“.

Und im Gottesdienst?

Hier entfällt die Testpflicht. Es besteht weiterhin Maskenpflicht, außer für Geistliche und Musiker.

Was ändert sich an den Schulen?

Bis einschließlich 11. März bleibt an den Schulen, wie bereits im Februar angekündigt, alles beim Alten. Die Maßnahmen sollen nach dem Ende der Winterferien möglicherweise vermehrt auftretende Infektionsherde auffangen helfen. Ab dem 14. März entfällt sukzessive die Maskenpflicht im Unterricht: Zunächst braucht es an allen Schulen keine Maske mehr im Sport- und Musikunterricht. Auch Grund- und Förderschüler können dann wieder ihre Maske am Platz ablegen. Und die Anzahl der anlasslosen Pflichttests sinkt von derzeit drei auf zwei pro Woche. Geimpfte und als genesen geltende Schüler sind von diesen Pflichttests befreit, sie können jedoch freiwillig teilnehmen. Gibt es Corona-Fälle in einer Klasse, wird wie bisher fünf Mal pro Woche getestet. Ab 21. März endet die Maskenpflicht an weiterführenden Schulen. Beim Laufen durchs Gebäude jedoch müssen weiterhin alle den Mund-Nasen-Schutz tragen.

Was ist mit den Kitas?

An den Kitas bleibt alles unverändert. Obwohl Erzieher und Erzieherinnen unter der Pandemie stöhnen und obwohl die Anzahl der Infektionsfälle unter der Kita-Belegschaft doppelt so hoch ist wie unter den Lehrkräften im Land. Offenbar will das Ministerium dem hohen Bedarf von Elternseite nach Betreuung gerecht werden. Kindergartenkinder müssen keine Maske tragen – Erzieher und Erzieherinnen immer, außer bei der pädagogischen Arbeit. Kita-Kinder unterliegen anders als Schüler grundsätzlich keiner Testpflicht. Die Träger der Einrichtung können aber beim Programm „Testen für alle“ mitmachen.