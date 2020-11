Trier (dpa/lrs) - In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AfA) in Trier sind drei weitere Corona-Fälle gemeldet worden. Das teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) am Samstag mit. Die Infizierten seien isoliert worden. «Insgesamt 31 direkte Kontaktpersonen wurden ebenfalls getrennt untergebracht», hieß es weiter. Damit habe sich die Zahl der nachweislich Infizierten auf 38 erhöht. Die Einrichtung steht laut ADD seit Ende Oktober unter Quarantäne. In Rheinland-Pfalz gibt es vier AfAs. Bereits zuvor hatte es in den Einrichtungen Corona-Fälle gegeben.

Trier (dpa/lrs) - In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AfA) in Trier sind drei weitere Corona-Fälle gemeldet worden. Das teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) am Samstag mit. Die Infizierten seien isoliert worden. „Insgesamt 31 direkte Kontaktpersonen wurden ebenfalls getrennt untergebracht“, hieß es weiter. Damit habe sich die Zahl der nachweislich Infizierten auf 38 erhöht. Die Einrichtung steht laut ADD seit Ende Oktober unter Quarantäne. In Rheinland-Pfalz gibt es vier AfAs. Bereits zuvor hatte es in den Einrichtungen Corona-Fälle gegeben.