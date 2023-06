Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon wieder hat das rheinland-pfälzische Innenministerium dem Untersuchungsausschuss des Landtags Akten nachgeliefert. Unter den 900 E-Mails aus dem Polizeilichen Lagezentrum im Ministerium sind 20 aus der Flutnacht im Ahrtal. Eine steht möglicherweise im Widerspruch zur Aussage von Zeugen.

Es war eine im besten Bürokratendeutsch verfasste Mitteilung aus dem rheinland-pfälzischen Innenministerium, die am Donnerstag am Rand des Landtagsplenums die Gemüter in Wallung brachte. Unter