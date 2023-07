Die Notaufnahme der Universitätsklinik in Mainz ist wegen eines Netzwerkausfalls weiter geschlossen. Wie die Klinik am Dienstagabend mittelte, sei die gestörte Netzwerkverbindung nach einem Kabeldefekt aber inzwischen wieder weitestgehend wiederhergestellt. Der Regelbetrieb an der Uniklinik solle wieder schrittweise aufgenommen werden. Dennoch bleibe die Notaufnahme noch geschlossen. Über das weitere Vorgehen werde am frühen Mittwochmorgen entschieden.

Mainz (dpa/lrs) - Notfälle würden im benachbarten Marienhaus Klinikum Mainz versorgt. In weniger schweren Fällen sollten sich die Menschen an den ärztlichen Bereitschaftsdienst (116117) wenden, sagte die Sprecherin der Unimedizin, Barbara Reinke. Die «Allgemeine Zeitung» hatte zuvor berichtet.

Laufende Operationen seien von dem Vorfall nicht betroffen gewesen, sie hätten weiter fortgeführt werden können. Die Gesundheit unserer der Patienten sei nicht gefährdet gewesen, teilte die Klinik mit.