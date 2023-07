Die Notaufnahme der Universitätsklinik in Mainz ist wegen eines «kompletten Netzwerkausfalls» geschlossen. «Wir nehmen keine neuen Patienten mehr auf», sagte die Sprecherin der Unimedizin Barbara Reinke. Notfälle würden im benachbarten Marienhaus Klinikum Mainz versorgt. In weniger schweren Fällen sollten sich die Menschen an den ärztlichen Bereitschaftsdienst (116117) wenden. Die «Allgemeine Zeitung» hatte zuvor berichtet.

Mainz (dpa/lrs) - Reinke rechnete damit, dass das gegen 13.30 Uhr durchtrennte Netzwerkkabel noch im Laufe des Tages repariert werden konnte. Wie es zu der Durchtrennung des Kabels kam, war zunächst unklar. Von dem Ausfall waren die Mail-Kommunikation, Patientendokumentationen und der Austausch von Patientendaten betroffen.