Der Internetkonzern United Internet hat dank einer starken Nachfrage nach Webhosting- und Cloudprodukten zum Jahresstart mehr erlöst. Der Umsatz stieg im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,6 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro, wie die Mutter des Mobilfunkanbieters 1&1 am Mittwoch mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ging wegen Anlaufkosten für das 1&1-Netz aber um 4,6 Prozent auf 315 Millionen Euro zurück. Damit blieb aber mehr Gewinn bei United Internet hängen als von Experten erwartet.

Montabaur (dpa) - Das lag vor allem am Geschäft mit kleinen und mittelständischen Unternehmen im Bereich «Business Applications», die ein erhöhtes Interesse an Domains, Webhosting oder Cloud-Speicher zeigten. In den drei anderen Sparten verzeichnete United Internet operative Verluste.

Der mit Abstand wichtigste Bereich bleibt aber der Vertrieb von Glasfaser- und DSL-Anschlüssen über die Marke 1&1. Diese steigerte ihren Umsatz um 4,6 Prozent und überschritt damit die Milliardenmarke. Operativ blieb aber weniger Gewinn hängen.

Die Tochter hat ihr Ziel beim Aufbau eines eigenen 5G-Netzes bislang «nahezu vollständig» verfehlt. Nach neuestem Stand zählt Konzernchef Ralph Dommermuth 20 Antennenstandorte - obwohl er zum Jahreswechsel eigentlich bereits 1000 vorweisen sollte. Die Schuld sieht er beim Aufbaupartner Vantage Towers - der Funkturmbetreiber und dessen Mutter Vodafone weisen den Vorwurf aber zurück.

