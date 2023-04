Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Oberverwaltungsgericht in Koblenz hat ein Verbot gekippt, mit dem die Stadt Ingelheim eine Neonazi-Demo an diesem Samstag verhindern wollte. Dabei hatte die Kommunalverwaltung am Ende sogar die Rechte der Rechten angeführt, um deren Veranstaltung untersagen zu können.

Um den einstigen Hitler-Stellverteter Rudolf Heß soll es gehen, wenn die Partei Die Rechte an diesem Samstag ihre Anhänger in Ingelheim aufmarschieren