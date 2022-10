In Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist in den kommenden Tagen meist trockenes Herbstwetter zu erwarten. Am Dienstag werde es im Norden des Landes zunächst teils neblig-trüb und im Süden wolkig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mit. Im Tagesverlauf wird es im Norden demnach heiter, im Süden bleibt es wolkig. Regen wird nicht erwartet. Die Höchstwerte liegen bei 14 bis 17 Grad, im höheren Bergland um 12 Grad.

Offenbach (dpa/lrs) - Am Mittwoch erwarten die Meteorologen nach teils zähem Nebel wechselnd bewölktes, im Norden teils heiteres Wetter. Es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen 13 bis 18 Grad. Am Donnerstag sind bei wechselnder bis starker Bewölkung vereinzelt kurze Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen bei 14 bis 18 Grad, in Hochlagen zwischen 12 bis 15 Grad.

