Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weil er seine Nebenjobs verheimlichte, will das Land einen Polizisten aus dem Raum Koblenz feuern. Doch der Mann hat dagegen prozessiert. Also haben Richter jetzt kontrolliert, welchen Tätigkeiten er nachging. Und vor allem: in welchem Umfang.

Dass er als unbezahlte „Aushilfe“ im Betrieb seiner Lebensgefährtin mitarbeiten darf, hatte sich der Polizist noch ganz ausdrücklich genehmigen lassen. Doch mittlerweile will ihn das Land