Offenbach (dpa/lrs) - Der Wochenbeginn in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird nebelig. Der löse sich am Tag nur zäh auf und könne sich örtlich hartnäckig bis zum Nachmittag halten, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Nachdem sich die Nebelfelder aufgelöst haben, sollen sich am Dienstag und Mittwoch Sonne und Wolken abwechseln. Die Temperaturen liegen dabei zwischen sechs und elf Grad. In der Nacht auf Dienstag fallen die Temperaturen nach Angaben des DWD in den Minusbereich. Verbreitet sei mit Bodenfrost zu rechnen.

