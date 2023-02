Die neue Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit Nebel und Sonnenschein. Am Montagvormittag kommt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst gebietsweise zu Nebel, der sich teils nur zögerlich auflöst. Danach soll es jedoch in beiden Ländern heiter bis sonnig werden; regnen soll es nicht. Die Höchstwerte liegen bei schwachem Wind zwischen 6 und 11 Grad.

Auch am Dienstag gibt es in den Ländern zuerst gebietsweise Nebel, der jedoch meistens im Laufe des Tages verschwindet. Häufig ist es darauf heiter bis sonnig, auch mit Regen ist nach DWD-Angaben nicht zu rechnen. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 11 Grad, im Nebel kann es auch ein wenig kälter werden. Dazu gibt es schwachen Wind. Der Mittwoch beginnt laut DWD ebenfalls neblig-trüb, tagsüber lässt sich dann allerdings häufig die Sonne blicken. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 11 Grad, dazu gesellt sich laut DWD wieder ein schwacher Wind.

Wettervorhersage des DWD