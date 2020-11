Offenbach (dpa/lrs) - Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bringt die nächsten Tage auch Nebel und Bodenfrost mit sich. In der Nacht zum Sonntag müsse vor allem in der Osthälfte mit leichtem Frost gerechnet werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mit. Außerdem sei gebietsweise mit Nebel zu rechnen. Für den Sonntag sagte der DWD einige Wolken und stellenweise leichten Regen voraus. Auf Sonne können sich die Menschen insbesondere im Nordosten freuen. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 16 Grad. In der Nacht zum Montag fallen die Temperaturen auf bis zu vier Grad.

Der Montag beginnt zunächst mit Nebel. Sobald er sich aufgelöst hat, lässt sich vielerorts die Sonne blicken. Im Norden versteckt sie sich allerdings häufiger hinter dichteren Wolken.