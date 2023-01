Der Fahrer eines Lieferwagens ist seinem Navi im Dunkeln gefolgt und hat sich auf einem Acker in Hochspeyer festgefahren. Die Feuerwehr musste am Montagabend anrücken, um dem Mann zu helfen. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Ordnungsverfahren eingeleitet, wie die Polizei in Kaiserslautern am Dienstag mitteilte.

Hochspeyer/Kaiserslautern (dpa/lrs) - „Alle Versuche, den Wagen wieder frei zu kriegen, misslangen“, heißt es im Polizeibericht. „Die Räder gruben sich immer tiefer in den Matsch ein. Letztlich konnte nur noch die Feuerwehr helfen.“ Nach fast zwei Stunden war der Transporter geborgen.

Der Fahrer war der Anweisung seines Navis „bitte geradeaus weiterfahren“ gefolgt und so zunächst auf einen Feldweg und dann in den Acker geraten. Weil er verbotswidrig den Feldweg benutzt haben und entsprechende Verkehrszeichen missachtet haben soll, leitete die Polizei das Ordnungsverfahren ein.

PM Polizei