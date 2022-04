In Rheinland-Pfalz gibt es bislang 524 Naturschutzgebiete. Das kleinste ist das Dachslöcher bei Bergweiler (Kreis Bernkastel-Wittlich), das größte ist das Gebiet Laacher See in der Eifel mit 2089,7 Hektar. Die Gesamtfläche aller Naturschutzgebiete beträgt 39 431,1 Hektar.

Mainz (dpa/lrs) - Größer abgesteckt sind die sich zum Teil über mehrere Naturschutzgebiete erstreckenden FFH-Gebiete gemäß der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. So gibt es in Rheinland-Pfalz 120 FFH-Gebiete mit insgesamt 256.723 Hektar - das sind 12,9 Prozent der Gesamtfläche des Bundeslands. Das größte FFH-Gebiet ist das Biosphärenreservat Pfälzerwald.

FFH-Gebiete in Rheinland-Pfalz