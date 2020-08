Mainz (dpa/lrs) - Die neun Naturlandschaften in Rheinland-Pfalz haben am Donnerstag ein gemeinsames Themenjahr gestartet, um den Zusammenhang zwischen Natur- und Klimaschutz deutlich zu machen. «Nur wenn wir das Klima schützen, sichern wir langfristig unsere Artenvielfalt», erklärte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne). Unter dem Motto «Natur schützt Klima - Klima schützt Natur» wollen der Nationalpark Hunsrück-Hochwald, das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen und sieben Naturparke (Nordeifel, Südeifel, Saar-Hunsrück, Nassau, Soonwald-Nahe, Rhein-Westerwald und der Natur- und Unesco-Geopark Vulkaneifel) in Ausstellungen und Veranstaltungen über ihre Arbeit für Natur- und Klimaschutz informieren.

Der Klimawandel verschärfe den Verlust von heimischen Tier- und Pflanzenarten, erklärte das Umweltministerium und nannte als Beispiel die Bedrohung von 65 Prozent der Schmetterlingsarten, unter ihnen ehemals häufige Arten wie Zitronenfalter oder Admiral. Die Bestände von Grasfrosch und der in Nähe von Koblenz heimischen Gelbbauchunke sind um 90 Prozent zurückgegangen.

Die neun Naturlandschaften bedecken nach Angaben des Umweltministeriums 32 Prozent der Fläche von Rheinland-Pfalz. «Schutz der Arten- und Biotopvielfalt und zugleich umweltgerechte Wirtschaftsweisen stehen hier im Mittelpunkt zum Nutzen für Mensch und Natur», erklärte die Geschäftsführerin des Naturparks Saar-Hunsrück und Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Naturparke in Rheinland-Pfalz, Gudrun Rau.