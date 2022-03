Die rheinland-pfälzischen Grünen haben eine neue Landesvorsitzende: Für Natalie Cramme-Hill aus Trier stimmten beim Landesparteitag am Samstag in Idar-Oberstein 155 von 187 Delegierten. Dies entspreche 82,89 Prozent, sagte Wahlleiterin Jutta Blatzheim-Roegler. Je 16 Delegierte stimmten mit Nein und enthielten sich der Stimme. Die Kreisvorsitzende war die einzige Kandidatin. Die digitale Wahl muss noch per Briefwahl bis zum 31. März bestätigt werden.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Die 35-Jährige ist gelernte Chemielaborantin und „Mutter zweier kleiner Jungen“. Sie will den Öffentlichen Personennahverkehr bezahlbarer machen und setzt sich für grüne Schulpolitik ein. „Schulische Inklusion findet nicht statt“, kritisierte sie in ihrer Bewerbungsrede. Außerdem liege ihr die Energiepolitik sowie eine „zielführende, respektvolle Kommunikation“ zwischen den Grünen auf dem Land, in Mainz und in Berlin am Herzen.

Um den zweiten Spitzenposten konkurrieren zwei junge Männer: der 27 Jahre alte Landwirtschaftsstudent Paul Bunjes aus Kaiserslautern und der 28 Jahre alte Sprecher der Grünen Jugend, Benjamin Buddendiek, aus Mainz.

Landesparteitag der Grünen