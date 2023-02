Der SV Alemannia Nackenheim wird in der kommenden Saison nicht mehr in der Ringer-Bundesliga an den Start gehen. Man sei in einer Krisensitzung übereingekommen, die Mannschaft «wegen verschiedener Umstände aus der Bundesliga zurückzuziehen», zitierte die «Allgemeine Zeitung» am Mittwoch den zweiten Vorsitzenden des Clubs, Michael Ruthard. «Die Entscheidung treffen wir schweren Herzens.»

Mainz (dpa) - Über die genauen Hintergründe wollen die Nackenheimer, die seit 2017 in der ersten Liga aktiv waren, in einer Stellungnahme noch informieren. «In welcher Liga wir künftig antreten, entscheidet der Deutsche Ringer-Bund, mit dem wir in Gesprächen sind», sagte Ruthard. Die kommende Saison beginnt im Herbst. Die vergangene Runde endete am Samstag mit dem Final-Rückkampf zwischen dem neuen Meister ASV Mainz 88 und dem ASV Schorndorf.

