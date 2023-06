Neunkirchen (dpa/lrs) - Der Neunkircher Zoo freut sich über Nachwuchs bei der Raubtierart Fanaloka. Das Jungtier, dessen Geschlecht noch unbekannt ist, sei vor knapp drei Wochen von einer Tierpflegerin entdeckt worden, teilte der Zoo am Donnerstag mit. Für die Elterntiere, die seit 2019 in Neunkircher Zoo lebten, sei es das fünfte Jungtier. Das Paar sei derzeit das einzige Zuchtpaar dieser Tierart in Europa. Fanalokas stammen aus Madagaskar und gehören zu den Raubtieren. Die Art gelte als gefährdet, ihr Bestand in freier Wildbahn nehme ab, teilte der Zoo mit.

