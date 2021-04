Das Buchungsportal für Corona-Impfungen bietet jetzt einen eigenen Bereich für kurzfristig freie Impftermine an. Das kann dann mit einem Termin in einer Stunde auch ganz schnell gehen.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Eine neue „Nachrückerbörse“ für kurzfristig frei werdende Impftermine findet im Saarland regen Anklang. Acht Stunden nach dem Start am Donnerstagmorgen seien bereits rund 1500 Nachrückertermine vergeben worden, teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mit. „Das zeigt, dass dieses Verfahren der richtige Weg war und gut von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen wird“, erklärte Ministerin Monika Bachmann (CDU).

Die Nachrückertermine können nach Angaben des Ministeriums „eine Stunde bis eine Woche in der Zukunft liegen“. Die Anmeldungen laufen wie bisher über das Buchungsportal www.impfen-saarland.de - neu ist die Schaltfläche „Buchung kurzfristig freier Impftermine“.

Bachmann rief dazu auf, gebuchte Termine in den Impfzentren abzusagen, wenn sie sich mehrfach angemeldet und einen Termin in einer Arztpraxis bekommen hätten. Dann könnten die Terminlücken in den vier Impfzentren auch kurzfristig aufgefüllt werden. Über den neuen Buchungsweg kann man sich im gewünschten Impfzentrum einen Termin auswählen.

© dpa-infocom, dpa:210429-99-401958/3