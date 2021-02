Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund hat am Freitag die Nachholspiele der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Bereits am 24. Februar trifft Tabellenführer Dynamo Dresden um 19.00 Uhr auf Meister FC Bayern München II. Der 1. FC Magdeburg bestreitet seine ausgefallene Partie bei Viktoria Köln am 2. März ab 17.00 Uhr. Die am vergangenen Mittwoch erneut abgesagte Begegnung des FSV Zwickau beim 1. FC Saarbrücken wurde für den 10. März, 19.00 Uhr neu angesetzt. Der Hallesche FC muss am 16. März, 19.00 Uhr, gegen den MSV Duisburg antreten. Einen Tag später erwartet Dynamo Dresden den SV Wehen Wiesbaden zum Duell der Zweitliga-Absteiger. Spielbeginn ist 19.00 Uhr. Schließlich fährt der FSV Zwickau am 27. März nach Lotte, Spielbeginn gegen den KFC Uerdingen ist 14.00 Uhr.

