106 Kreise, Städte und Gemeinden sind mittlerweile dem Kommunalen Klimapakt (KKP) in Rheinland-Pfalz beigetreten. Bei drei weiteren Kommunen würden die Anträge derzeit geprüft, sagte Umwelt- und Klimastaatssekretär Michael Hauer am Freitag im Landtag in Mainz. Bei der freiwilligen Teilnahme gehe es um eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, betonte der Staatssekretär im Parlament. Sonst könnten die Ziele nicht gemeinsam erreicht werden.

Mainz (dpa/lrs) - Mit dem Beitritt zu dem in diesem Jahr gestarteten Pakt bekennen sich die Kommunen zu den Klimaschutzzielen des Landes und verpflichten sich, ihre Maßnahmen zu verstärken und zeitnah umzusetzen. Im Gegenzug berät die Landesregierung die Kommunen engmaschig bei Klimaschutzprojekten.