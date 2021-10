Saarbrücken (dpa/lrs) - Vier Nachbarn haben einen Mann aus seiner verrauchten Wohnung in Saarbrücken gerettet. Am Dienstagabend hätten die vier Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Alter zwischen 36 und 41 Jahren einen Rauchmelder gehört, teilte die Polizei am Mittwoch mit. An der Wohnung des Nachbarn hätten sie starken Rauch festgestellt und die Feuerwehr gerufen. Noch vor deren Eintreffen schlugen sie eine Fensterscheibe ein, um den Mann zu retten. Der 41-Jährige habe zu dem Zeitpunkt auf dem Boden gelegen und sei nur noch teilweise ansprechbar gewesen.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Vier Nachbarn haben einen Mann aus seiner verrauchten Wohnung in Saarbrücken gerettet. Am Dienstagabend hätten die vier Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Alter zwischen 36 und 41 Jahren einen Rauchmelder gehört, teilte die Polizei am Mittwoch mit. An der Wohnung des Nachbarn hätten sie starken Rauch festgestellt und die Feuerwehr gerufen. Noch vor deren Eintreffen schlugen sie eine Fensterscheibe ein, um den Mann zu retten. Der 41-Jährige habe zu dem Zeitpunkt auf dem Boden gelegen und sei nur noch teilweise ansprechbar gewesen.

Der Bewohner wurde ins Krankenhaus gebracht. Laut Feuerwehr war ein angebranntes Essen die Ursache. Zu einem Wohnungsbrand sei es nicht gekommen.