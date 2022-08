Trittenheim (dpa/lrs) - Aufmerksame Nachbarn haben bei einem Schmorbrand in Trittenheim an der Mosel nach Angaben der Polizei Schlimmeres verhindert. Ihnen sei am Samstag ein beißender Geruch und dichter Rauch in einem Einfamilienhaus aufgefallen und sie hätten sofort gehandelt, teilten die Beamten in Schweich mit. Die Nachbarn betraten demnach das Anwesen und konnten in der Küche den Schmorbrand auf dem Herd mit Wasser löschen. Den 64 Jahre alten Bewohner fanden sie im Bad. Die Feuerwehr konnte den Mann bergen, der zur Untersuchung in ein Krankenhaus kam. Zu den Verletzungen sei derzeit nichts bekannt, hieß es weiter. Die Beamten vermuten, dass der 64-Jährige vergessen hatte, den Herd auszuschalten.