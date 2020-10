Saarbrücken (dpa) - Die AfD im Saarland hat seit gut einem halben Jahr keinen Landesvorstand mehr: Die Bundesspitze der Partei hatte das Gremium unter dem Vorsitzenden Josef Dörr Ende März im Streit abgesetzt. An diesem Wochenende (Samstag/Sonntag) steht die Neuwahl des Landesvorstands auf einem Parteitag in Saarbrücken an. Im Rennen um den Chefposten haben bereits zwei Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen: Der saarländische Jurist und AfD-Bundestagsabgeordnete Christian Wirth und der ehemalige AfD-Landesgeschäftsführer Christoph Schaufert. Beide Bewerber sind Dörr-Kritiker.

Ob Dörr (82) sich zur noch mal Wahl stellt, will er erst am Parteitag bekanntgeben. «Ich mache das abhängig, ob ich die entsprechende Zustimmung habe, also ob die Leute das wollen oder nicht», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Im Vorfeld hätten bereits «sehr viele Leute» ihn aufgefordert, erneut anzutreten. Dörr hatte die Partei seit 2015 bis zu seiner Absetzung im März angeführt. Seit 2017 ist er Vorsitzender der AfD-Fraktion im saarländischen Landtag.

Die Absetzung des Landesvorstandes hatte der AfD-Bundesvorstand mit «schwerwiegenden Verstößen gegen die Grundsätze oder Ordnung der Partei» begründet. Unter anderem ging es um Manipulation bei der Aufnahme von Mitgliedern. Der Landesvorstand bestreitet die Vorwürfe. Seit Jahren tobt in der AfD im Saarland ein Machtkampf zwischen verschiedenen Lagern.

Mit der Absetzung des Landesvorstands hat ein vom AfD-Bundesvorstand eingesetzter Notvorstand die Leitung des Landesverbandes übernommen. Dieser hat auch zum Parteitag eingeladen - und neben der Neuwahl auch «Bericht und Aussprache zur Situation im Landesverband Saarland» und Satzungsänderungen auf die Tagesordnung gesetzt. Im Saarland zählt die Partei nach eigenen Angaben rund 480 Mitglieder.