Mutterstadt (dpa) - Nach einem Unfall auf der A65 nahe der rheinland-pfälzischen Gemeinde Mutterstadt hat der Unfallfahrer seine Beifahrerin auf der Autobahn und vor Zeugen mit Schlägen und Tritten traktiert. Als Polizeibeamte eintrafen, flüchteten beide zu Fuß und konnten zunächst nicht aufgegriffen werden, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Der Mann war am Samstagabend mit seinem Wagen auf der A65 vom Autobahnkreuz Mutterstadt in Richtung Neustadt an der Weinstraße unterwegs gewesen. Bei einem Überholvorgang stieß sein Wagen aus ungeklärten Gründen mit dem rechts neben ihm fahrenden Auto zusammen. Beide Fahrzeuge blieben auf der Straße liegen und blockierten diese, so dass die Autobahn in Richtung Süden mehr als fünf Stunden voll gesperrt werden musste. Ob jemand bei dem Unfall verletzt wurde, war zunächst unklar.

