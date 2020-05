Neuhäusel (dpa/lrs) - Ein 72 Jahre alter Autofahrer hat am Steuer vermutlich einen Herzinfarkt erlitten und ist verunglückt. Helfer retteten dem Mann durch ihre Erstversorgung am Donnerstagabend womöglich das Leben, wie ein Notarzt der Polizei sagte. Der Arzt reanimierte den Mann anschließend noch an der Unfallstelle. Infolge der gesundheitlichen Probleme war der 72-Jährige mit seinem Wagen in Neuhäusel (Westerwaldkreis) von der Straße abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. Er sei nicht mehr ansprechbar gewesen.