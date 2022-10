Der 1. FC Saarbrücken hat das erste Spiel nach der Trennung von Trainer Uwe Koschinat gewonnen. Die Saarländer feierten am Samstag gegen den FSV Zwickau einen 3:2 (2:0)-Sieg und kletterten in der Tabelle der 3. Fußball-Liga mit 20 Punkten auf Rang sieben.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Sebastian Jacob brachte das Team von Manager und Interimstrainer Rüdiger Ziehl bereits in der 3. Minute in Führung. Marvin Cuni (32.) und erneut Jacob (54.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Die späten Gegentore durch Lukas Krüger (79.) und Raphael Assibey-Mensah (90.+5) taten Saarbrücken nicht mehr weh.

Vor allem in der ersten Halbzeit hatten die Hausherren aber auch Glück, dass Zwickau gute Chancen nicht nutzen konnte. So rettete FCS-Verteidiger Lukas Boeder bei einem Schuss von Filip Kusic (24.) auf der Linie, wenig später parierte Saarbrückens Torwart Daniel Batz einen Kopfball von Dominic Baumann.

