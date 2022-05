Der Absturz eines Segelflugzeugs am Sonntag in Dillingen-Diefflen geht womögliche auf eine technische Ursache zurück. Es habe beim Startvorgang «wohl technische Probleme» gegeben, als das Flugzeug mit einer Winde nach oben gezogen worden sei, sagte ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken. Bei dem Absturz sei der 66 Jahre alte Pilot aus dem Saarland schwer verletzt worden, er befinde sich noch im Krankenhaus. Lebensgefahr bestand keine.

Dillingen/Saar (dpa/lrs) - Das Flugzeug war auf einer Grünfläche im erweiterten Bereich des Segelflugplatzes abgestürzt. Es sei erheblich beschädigt worden.