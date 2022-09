Fußball-Drittligist SV Elversberg hat nach vier Siegen in Serie erstmals wieder Punkte liegenlassen. Für den Aufsteiger reichte es am Sonntag beim SV Meppen nur zu einem torlosen Remis. Mit 16 Punkten bleiben die Saarländer aber weiter Tabellenzweiter hinter Aufstiegsanwärter TSV 1860 München. In einer ausgeglichenen Partie hatte Elversberg Glück, dass Meppens Linksverteidiger Maurice Neubauer in der 75. Minute nur die Latte traf.

