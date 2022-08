Die Polizei hat einen 34-jährigen Autofahrer auf der Autobahn 61 bei Albig (Landkreis Alzey-Worms) aus dem Verkehr gezogen, der mit einem Atemalkoholwert von mehr als 3 Promille unterwegs war. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der 34-Jährige zunächst selbst die Polizei angerufen, weil er zuvor auf der A63 in eine Leitplanke gefahren war. Dann fuhr der Betrunkene jedoch weiter. Beamte fanden ihn schließlich auf der A61, wo er mit seinem Wagen auf der Standspur stehen geblieben war. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall am Sonntag beobachtet haben.

Albig (dpa/lrs) - Der 34-Jährige erzählte demnach, schon zum Frühstück Prosecco und Rum-Cola-Mischungen getrunken zu haben. Seinen Führerschein musste er abgeben. Nun muss der Mann mit einem Strafverfahren und dem Verlust der Fahrerlaubnis rechnen.

