Erst trüb und grau, dann heiter bis sonnig: Nach Auflösung der morgendlichen Nebelfelder können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen auf Sonnenschein freuen. Hochdruckeinfluss bestimme derzeit die Wetterlage, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag. Die Temperaturen liegen demnach bei maximal drei bis acht Grad. Zudem sei es trocken. In den Nächten gebe verbreitet Frost. Lediglich am Sonntag könne es teils auch ganztags neblig-trüb bleiben. Ansonsten seien die Chancen auf verbreitet Sonne groß.

DWD-Vorhersage