Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fahrradgeschäfte haben Hochkonjunktur. Gerade auch beim Urlaub zu Hause, für den sich in diesem Corona-Sommer viele entscheiden, ist das Rad ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Doch der Ausbau der Infrastruktur hält mit diesem Boom nicht Schritt, sagen Experten.