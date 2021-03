Kaiserslautern (dpa) - Zwei Tage nach dem Fund zweier Leichen in einem Haus in Weilerbach bei Kaiserslautern hat sich der Tatverdächtige der Polizei zufolge gestellt. Der Mann habe sich am Donnerstag kurz vor 14.00 Uhr auf einer Polizeidienststelle in Kaiserslautern gemeldet, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz. Er steht im Verdacht, seine Mutter und einen Mann am Dienstag getötet zu haben. Der 38-Jährige sei festgenommen worden, hieß es von der Polizei. Das mögliche Motiv war zunächst unklar. Die Polizei hatte mit großem Aufgebot in der Region in Rheinland-Pfalz nach dem Mann gefahndet.

