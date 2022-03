Die bei der Flutkatastrophe im Sommer 2021 schwer beschädigte Ahrtal-Jugendherberge ist offiziell wieder eröffnet worden. Der angerichtete Schaden beziffere sich auf 3,2 Millionen Euro, teilte das Familienministerium am Freitag in Mainz mit. Für Besucher hatte die Jugendherberge in Bad Neuenahr-Ahrweiler bereits im November geöffnet, nun ist sie komplett wieder hergestellt. Bei der Flut im Ahrtal waren im vergangenen Sommer 134 Menschen getötet worden.

