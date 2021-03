Kestert (dpa/lrs) - Nach dem Felsrutsch auf eine wichtige Güterzugstrecke im Mittelrheintal vergangenen Montag sind die Aufräumarbeiten weiter im Gange. Eine letzte Felsnase solle am Dienstag entfernt werden, teilte die Deutsche Bahn am Montag mit. Die Oberleitung sei ausgehängt worden. Dies sei notwendig, um Platz zu schaffen für einen 70 Tonnen schweren Kran, der aus Nordrhein-Westfalen kommen solle. Nach zwei Sprengungen am Wochenende würde derzeit Gestein zerkleinert und mit Baggern entfernt.

Wann die rechtsrheinische Seite wieder für den Verkehr freigegeben werden kann, steht nach Angaben der Bahn noch nicht fest. Eine Prognose solle es Anfang der Woche geben. Voraussetzung für eine abschließende Aussage sei, dass die Felsnase beseitigt und der noch auf etwa hundert Metern von Gestein bedeckte Streckenabschnitt vollständig geräumt werde. Dann könnten die Fachkräfte das Ausmaß der Schäden an der Infrastruktur beurteilen.

Am Montagmorgen vor einer Woche waren bei Kestert unweit des Loreley-Felsens Felsplatten und Geröll auf die rechtsrheinischen Gleise gerutscht. Nach Schätzungen sind laut Bahn mehrere tausend Kubikmeter Steine und Geröll auf die Bahnstrecke gelangt. Verletzte gab es nicht, auch Fahrzeuge oder Züge wurden nicht getroffen.

Die rechtsrheinischen Gleise sind laut Deutscher Bahn Teil von Europas meistbefahrener Güterzugstrecke zwischen Genua und Rotterdam. Derzeit werden die Züge über die linksrheinische Strecke umgeleitet, für den Personenverkehr hat das private Bahnunternehmen Vias Ersatz eingerichtet.

