Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane hat die Startelf im Fußball-Bundesligaspiel am Samstag beim FSV Mainz 05 im Vergleich zum 0:3 gegen Hoffenheim auf drei Positionen verändert. Damit reagierte der Coach auf den Fehlstart mit drei Niederlagen und 1:6 Toren. Exequiel Palacios, Mitchel Bakker und Kerem Demirbay beorderte Seoane für Adam Hlozek, Sardar Azmoun und Charles Aránguiz, die alle erst einmal auf die Bank mussten, in die Anfangsformation. Sein Mainzer Kollege Bo Svensson schickte die gleiche Elf auf den Platz, die zuletzt 2:1 in Augsburg gewonnen hatte.

