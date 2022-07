Trier (dpa/lrs) - Nach einer Einbruchserie an der Mittelmosel und im Hunsrück hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen die mutmaßlichen Täter erhoben. Es handle sich um drei Männer im Alter von 23, 32 und 49 Jahren, wie die Anklagebehörde in Trier am Montag mitteilte. Einer von ihnen soll im Dezember 2021 und Januar 2022 insgesamt in 26 Häuser und Wohnungen eingebrochen sein, die anderen Männer sollen sich an mehreren dieser Taten beteiligt haben. Gestohlen wurde hauptsächlich Bargeld und Schmuck, der Wert beträgt insgesamt etwa 100.000 Euro. Die Männer sitzen in Untersuchungshaft. Die Anklage lautet unter anderem auf schweren Bandendiebstahl. Einen Verhandlungstermin gibt es noch nicht.