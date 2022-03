Die Polizei hat im saarländischen Weiskirchen im Landkreis Merzig-Wadern das Anwesen eines 61 Jahre alten Mannes durchsucht, der zuvor Polizisten bedroht haben soll. Dabei seien am vergangenen Freitag eine legale Waffe sowie verschiedene Sorten illegaler Munition sichergestellt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann sei in der vergangenen Woche mit Spaziergängern aneinandergeraten.

Weiskirchen (dpa/lrs) - Diese hätten angekündigt, die Fahrweise des Mannes bei der Polizei anzuzeigen. Darauf soll der Mann gesagt haben, die Polizei könne ruhig kommen, dann würde es wieder zwei weniger geben wie in Kusel - eine Anspielung auf den Polizistenmord dort Ende Januar. Gegen den 61-Jährigen würden nun Strafanzeigen wegen Bedrohung, Nötigung im Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Waffengesetz gestellt, hieß es.

