Ein wegen Körperverletzung mit Haftbefehl gesuchter Mann ist nach dreijähriger Flucht von der Polizei im saarländischen Wadern gefasst worden. Er sei bereits am Mittwoch nach Hinweisen in einer Wohnung eines Freundes im Stadtteil Dagstuhl widerstandslos festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Gegen ihn seien noch weitere Strafverfahren anhängig. Bei seiner Verhaftung soll der Mann Betäubungsmittel bei sich gehabt haben, weshalb gegen ihn zusätzlich noch eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz erstattet wurde.

Wadern (dpa/lrs) - Nach Angaben der Polizei wird der Festgenommene die nächsten acht Monate in einer Justizvollzugsanstalt verbringen. Gegen den Mann lief seit 2015 ein Verfahren wegen Körperverletzung. Seit dem Gerichtsurteil vor drei Jahren sei dieser auf der Flucht gewesen.

