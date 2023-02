Der 19-Jährige, der am 17. Januar in St. Ingbert tot gefunden wurde, ist eines natürlichen Todes gestorben. Laut Polizei liegt weder Fremd- noch Selbstverschulden vor. Der junge Mann hatte an jenem Dienstag in der Mittagspause seinen Arbeitsplatz verlassen und war nicht mehr zu diesem zurückgekehrt. Weil seine Arbeitskollegen sich Sorgen machten, suchten sie den Mann. Gegen 17.50 Uhr fanden sie ihn leblos am Ufer eines Regenrückhaltebeckens in der Gehnbachstraße am Stadtrand. Die Beine befanden sich im Wasser, der Oberkörper nicht.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, liegt das Obduktionsergebnis inzwischen vor. Stephan Laßotta, der Sprecher des Landespolizeipräsidiums des Saarlandes, sagte, dass der junge Mann eines natürlichen Todes gestorben sei. Bei der Obduktion hätten sich weder äußere Verletzungen gefunden, insbesondere auch keine Wunden, die auf einen Sturz hindeuten könnten, noch Anzeichen für Einwirkungen von außen, zum Beispiel durch andere Personen. Der Tod sei vielmehr auf eine „innere Ursache“ zurückzuführen. Eine Gewalttat könne also ausgeschlossen werden. Der Mann sei auch nicht ertrunken oder erstickt.

Das Verschwinden des 19-jährigen hatte einen größeren Einsatz ausgelöst. Neben Polizei, Rettungswagen und Notarzt war die Feuerwehr mit mehreren Einsatzwagen an dem Regenrückhaltebecken. Die Feuerwehr Rohrbach, die ein zusätzliches Boot nach St. Ingbert bringen wollte, sowie die Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr Saarbrücken brachen die Anfahrt ab, als sie erfuhren, dass der Vermisste gefunden wurde, aber nicht mehr lebt.