Der Untersuchungsausschuss muss klären, was bei der Flut unvermeidbares Schicksal und was politisches Versagen war.

Ebenso wie im Landtag Nordrhein-Westfalen ist es auch in Rheinland-Pfalz nötig, dass sich ein Untersuchungsausschuss mit den Verantwortlichkeiten in der Flutnacht beschäftigt. Die Sturzflut hat im Nachbarland 48 Todesopfer gefordert, in Rheinland-Pfalz sind es 133. Mindestens. Im Landtag in Düsseldorf sind SPD und Grüne die Antragsteller, weil sie dort in der Opposition sind, in Rheinland-Pfalz ist es die CDU. Der Begriff „parteiübergreifend“ ist also nicht zu weit hergeholt.

Mit den Mitteln der Strafprozessordnung

Nur ein Untersuchungsausschuss kann mit den Mitteln der Strafprozessordnung Akten einsehen und Zeugen befragen. Eine Enquetekommission kann keine Zeugen zwingen, zu erscheinen. Sie kann auch niemanden vereidigen und damit auf die Wahrheit seiner Aussage festnageln. Das sei nur deshalb erwähnt, weil in rheinland-pfälzischen Regierungskreisen das Narrativ umgeht, eine Enquetekommission könne die Flutnacht ebenso aufklären wie ein Untersuchungsausschuss.

In diesem Gremium muss herausgearbeitet werden, wer wann wofür verantwortlich war. Bei einem solchen Ereignis ist es kaum vorstellbar, dass die Verantwortung alleine bei den Kommunen liegt. Und wenn doch, dann stimmt etwas nicht im System. Hier geht es zum Bericht