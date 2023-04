Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Porträt: Sie steht für alles, was die Parteiseele wärmt: Sie ist beherzt und links. Als erste rheinland-pfälzische Grüne hat es die Pfälzerin Anne Spiegel bis in die Bundesregierung geschafft. Aber die Chatprotokolle nach der Flutnacht legen ihr machtpolitisches Kalkül offen. Das lässt frösteln. Über ihre politische Karriere entscheiden jetzt andere.

Im Kosmos der Grünen in Rheinland-Pfalz ist Anne Spiegel – oder besser war sie bis vor wenigen Tagen – die Politikerin der Herzen schlechthin. Die Pfälzerin, die in Ludwigshafen und Speyer aufgewachsen ist, kämpft für Flüchtlinge und gegen Rechts, fordert mehr Einsatz für den Klimaschutz und setzt sich ein für die Queer-Community, dafür, dass Menschen unterschiedlicher geschlechtlicher Identitäten zu ihren Rechten kommen. Als Bundesministerin, zu der sie im Dezember ernannt worden ist, hat sie sich den Kampf gegen die Kinderarmut auf ihre Fahnen geschrieben, die Einführung eines neuen Familienrechts. Ihr moralischer Anspruch klingt immer absolut. Auf Parteitagen wird sie gefeiert wie eine Jeanne D’Arc. So viel uneingeschränkte Zuneigung und Zustimmung hat die Partei in den vergangenen Jahrzehnten keiner anderen Spitzenkraft geschenkt.

In